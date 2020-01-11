Умер первый заболевший новым коронавирусом в Китае

По информации городского комитета по вопросам здравоохранения, сейчас выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, один заболевший скончался, состояние остальных пациентов стабильное. Также отмечается, что еще два человека были выписаны из больницы.

В настоящее время 739 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением врачей, 419 из них — медики. Симптомов заражения у них на сегодняшний день не выявлено.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появилась вирусная пневмония. Некоторые заболевшие очень сложно переносят болезнь. Поскольку происхождение этого вида пневмонии на тот момент не было установлено. Врачи даже не понимали, как нужно лечить заболевших.

Специалисты удалось установить, что причиной заболевания вирусной пневмонией стал новый вид коронавируса в начале января.