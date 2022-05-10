Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи политика.

«Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени (совпадает с московским — прим. ред.), после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины», — написали журналисты.

Летом 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. Осенью его отправили в Германию для прохождения реабилитации.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин. Тогда населенный пункт входил в состав Польши. В 1953 году Кравчук окончил Ровенский кооперативный техникум, а затем поступил в Киевский государственный университет. После окончания учебы стал преподавать политэкономику в Черновицком финансовом техникуме.

Президентом Украины Кравчук стал в декабре 1991 года. На выборах он набрал 61,6% голосов. В 1994 году во втором туре проиграл Леониду Кучме, после чего стал депутатом Верховной рады.