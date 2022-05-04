Умер первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич скончался на 88-м году жизни. Эту информацию РИА «Новости» подтвердила его жена Ирина.

«Он ушел из жизни 3 мая в 23:35, поднялось давление», — рассказала она.

По ее словам, смерть наступила из-за последствий перенесенного COVID-19. Родные пока не определились с местом и датой прощания.

Издание «Sputnik Беларусь» написало, что в конце апреля Шушкевича госпитализировали, а затем положили в реанимацию. Это произошло после перенесенного ковида.

Станислав Шушкевич родился в 1934 году в Минске. Стал кандидатом в народные депутаты СССР в 1989 году, после чего одержал победу. Являлся председателем Верховного совета Республики Белоруссия с 1991 по 1994 год.

Шушкевич участвовал во встрече в Беловежской Пуще в декабре 1991 года с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком. Именно тогда было принято решение о прекращении существования Советского Союза и образовании СНГ.