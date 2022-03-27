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    27 марта 2022, 22:54

    Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов — СМИ

    Нина Петлинова

    В Баку умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Ему было 83 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов — СМИ

    «Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Его не стало на 84-м году жизни», процитировало агентство сообщение.

    Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 года. За свою политическую карьеру он занимал посты председателя Госплана Азербайджанской ССР, председателя Совета министров АССР (1989-1990), а также был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991).

    Первым президентом страны его избрали в сентябре 1991-го. При этом на посту главы Азербайджана он пробыл всего несколько месяцев — в начале марта 1992 года Муталибов подал в отставку. Такое решение он принял под давлением азербайджанского Народного фронта.

    Муталибов пытался вернуть свой пост в мае того же года, но уже через день ему пришлось покинуть страну. После этого он жил в Москве. Свою политическую деятельность Муталибов завершил в июне 2012 года.