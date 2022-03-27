В Баку умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Ему было 83 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Его не стало на 84-м году жизни», процитировало агентство сообщение.

Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 года. За свою политическую карьеру он занимал посты председателя Госплана Азербайджанской ССР, председателя Совета министров АССР (1989-1990), а также был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991).

Первым президентом страны его избрали в сентябре 1991-го. При этом на посту главы Азербайджана он пробыл всего несколько месяцев — в начале марта 1992 года Муталибов подал в отставку. Такое решение он принял под давлением азербайджанского Народного фронта.

Муталибов пытался вернуть свой пост в мае того же года, но уже через день ему пришлось покинуть страну. После этого он жил в Москве. Свою политическую деятельность Муталибов завершил в июне 2012 года.