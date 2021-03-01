Умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко

На 83-м году жизни умер первый в новейшей истории Украины глава МИД Анатолий Зленко. Об этом сообщил бывший постоянный представитель Киева в Европейском союзе Константин Елисеев в Twitter.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко. Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал Елисеев.

Анатолий Зленко родился в 1938 году в Ставищенском районе Киевской области. На дипломатической работе был с 1967 года.

С 1990-го по 1994 год он возглавлял Министерство иностранных дел Украины. Потом три года работал постоянным представителем Украины в ООН. В 2010 году Зленко стал вице-президентом Киевского славистического университета и директором Института славистики и международных отношений КСУ. Владел четырьмя языками: английским, французским, испанским и португальским.