Умер первый директор Чернобыльской АЭС

Первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов скончался в возрасте 84 лет. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба АЭС.

Коллектив и администрация предприятия выразили соболезнования родным и близким Брюханова. Причину смерти первого директора АЭС в пресс-службе не уточнили.

В паблике «Отголоски Чернобыля» в Facebook сообщается, что Брюханов умер в Киеве после продолжительной болезни. После аварии на ЧАЭС он получил лучевую болезнь, которая сильно подорвала его здоровье. Помимо этого, в последние годы Брюханов перенес два инсульта.

После аварии в 1986 году Брюханова отстранили от должности директора, а затем предъявили обвинение в нарушении правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях (статья 220 УК УССР). В 1988 году его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовом учреждении общего режима. В конце сентября 1991 года Брюханов был освобожден досрочно.