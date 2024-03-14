14 марта 2024, 01:18
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит умер после продолжительной болезни. Священнослужителю было 78 лет. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.
«Он останется незабываемым в наших сердцах с его любовью, благостью, смирением и терпением! Светлый путь, Святейший Владыко!» — написал в соцсетях епископ Болгарской православной церкви Антоний.
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По информации телеканала, в ноябре прошлого года патриарха госпитализировали с болезнью легких. Смерть наступила вследствие полиорганной недостаточности.
Священнослужитель стал патриархом Болгарской православной церкви и митрополитом Софийским 11 лет назад — его избрали в 2013 году.
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