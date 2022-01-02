Умер палеоантрополог Ричард Лики

В Кении в возрасте 77 лет умер палеоантрополог, защитник природы и писатель Ричард Лики. Об этом сообщил президент страны Ухуру Кениата. Его заявление процитировала газета The Standard.

«Я с глубоким прискорбием получил в воскресенье (2 января) известие о смерти Ричарда Эрскина Фрира Лики», — говорится в заявлении главы государства.

Подробности случившегося неизвестны.

Ричард Лики — сын ученого-антрополога Луиса Лики. Получил известность после того, как в 1972 году обнаружил в Восточной Африке в районе озера Туркана в ложбине Великой рифтовой долины череп Homo habilis. Возраст находки составил от 1,4 до 2 миллионов лет. Позднее, в 1984 году, он обнаружил почти полный скелет древнего человека вида Homo erectus, или Homo ergaster. Возраст этой находки оценили в 1,6 миллиона лет, ее назвали «Мальчик из Турканы».

В свою очередь, жена Лики Мив в 1994 году нашла останки более 20 особей анамского автралопитека возрастом от 3,9 до 4,2 миллиона лет. Супруги внесли огромный вклад в понимание эволюции современного человека.

В Кении Ричард Лики занимал ряд высоких постов в государственных структурах страны. В их числе — пост главы государственной службы.