Умер озвучивший главного героя мультфильма «Вверх» актер Эдвард Эснер

Американский актер Эдвард Эснер умер в Калифорнии. Его голосом говорит главный герой диснеевского мультика «Вверх». О смерти актера сообщили его близкие в Twitter.

«С сожалением сообщаем, что сегодня утром мирно умер наш любимый глава семьи. Слова не могут выразить нашу грусть. Целуем твою голову — спокойной ночи, папа. Мы любим тебя», — говорится в некрологе.

За свою карьеру Эснер получил семь премий «Эмми» и пять «Золотых глобусов». В его фильмографии почти 400 полнометражных игровых и анимационных фильмов и телесериалов. Самые известные из них — «Слишком крут для неудачи», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Рождественский коттедж», «Эльдорадо», «Секретные материалы», «Скорая помощь», «Американская семейка» и другие.

Родственники не раскрыли причину смерти актера.

Весной 2021 года в Соединенных Штатах умер 73-летний актер Сэмюэл Э. Райт, который озвучивал краба Себастьяна в полнометражном мультфильме студии Disney «Русалочка».