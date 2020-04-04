Умер отец солиста «Океана Эльзы» Вакарчука
«Сегодня не стало моего лучшего друга <…> Не стало настоящего учителя. Человека, который научил и воспитал тысячи других людей. Не стало настоящего учителя. Спасибо, папа, люблю тебя, и всегда буду любить», — написал в Facebook Вакарчук-младший.
Певец также сообщил, что в связи с карантинными ограничениями и желанием семьи, церемония прощания будет частной. «Заранее спасибо всем за понимание», — подытожил исполнитель.
Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 в Молдавии. Он окончил физический факультет Львовского государственного университета имени Франко. В 1973 году стал младшим научным сотрудником Львовского отдела Института теоретической физики АН УССР.
Вакарчук руководил Институтом национальной памяти Украины и был удостоен звания Героя Украины. Также он был ученым физиком и ректором университета имени Франко.