Умер отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщили на сайте Государственного информационного агентства страны.

Ему было 89 лет. Мяликгулы Бердымухамедов посвятил жизнь своему народу и родной земле и «продемонстрировал непоколебимый образец патриотизма и человечности».

«Эту горькую весть туркменский народ воспринял с глубокой скорбью, память о верном сыне Отечества Мяликгулы Бердымухамедове сохранится в наших сердцах навсегда», — говорится в сообщении.

Мяликгулы Бердымухамедов родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского этрапа. В начале карьеры он работал библиотекарем, а потом учителем начальных классов. С 1958 по 1982 год мужчина служил в МВД на разных должностях в городах Дашогуз, Мары и Ашхабад. Он был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурную часть, отдел кадров, получил должность начальника штаба. На пенсию Бердымухамедов вышел в 1982-м в звании подполковника и продолжил преподавать. Также он работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук и управлении образования города Ашхабада.

Имя отца президента Туркмении получили столичная воинская часть №1001 и жилой комплекс Чоганлы Министерства внутренних дел столичного этрапа Багтыярлык. В 2012 году в селе Ызгант в Ахалской области Бердымухамедову открыли прижизненный памятник.

За годы службы Бердымухамедов был награжден почетными грамотами руководства МВД, денежными премиями, нагрудными знаками и многочисленными медалями за борьбу с преступностью и охрану общественного порядка.