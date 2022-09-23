Умер отец госсекретаря США Дональд Блинкен | 360°

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Умер отец госсекретаря США Дональд Блинкен

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Отец госсекретаря США Энтони Блинкена Дональд Блинкен скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«Моя семья лишилась родителя и деда, источника любви и вдохновения. Дональд Блинкен вдохновил меня стать госслужащим», — написал Энтони Блинкен в соцсети.

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Дональд Блинкен — бывший посол США в Венгрии. По информации СМИ, он умер в своем доме в штате Нью-Йорк.

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