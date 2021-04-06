Умер «отец евро» и обладатель Нобелевской премии Роберт Манделл

Профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл скончался на 89-м году жизни. Он являлся идейным вдохновителем создания единой европейской валюты.

Ученый умер в Италии 4 апреля. В этой стране он жил последние годы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Манделл родился в 1932 году в городе Кингстон на юге канадской провинции Онтарио. Он получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии в Ванкувере, магистром стал в Вашингтонском университете Сиэтла, доктором — в MIT. Кроме того, в свое время он учился в Лондонской школе экономики У ученого также был дипломом юриста Университета Ватерлоо.

Исследования Манделлы повлияли на создание евро, который появился в 1999 году. Профессор также выступал за создание общеевропейского экономического и валютного союза.

Профессор Колумбийского университета в 1999 году стал лауреатом Нобелевской премии. Он получил награду за теорию о том, что для успеха зоны с единой валютой нужны гибкие рынки. В частности, свободное передвижение капитала и рабочей силы.