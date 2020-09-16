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    16 сентября 2020, 03:51

    Умер отец Билла Гейтса

    Валерия Шафирко

    Отец одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Гейтс-старший скончался в возрасте 94 лет. Информация об этом была опубликована в блоге предпринимателя.

    «Мы будем скучать по нему больше, чем можем выразить сейчас. Мудрость, щедрость, сочувствие и смирение моего отца оказали огромное влияние на людей во всем мире», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что здоровье Гейтса-старшего постепенно ухудшалось. Он скончался в своем доме, в окружении семьи.

    «Мой отец был „настоящим“ Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я стараюсь быть. Я буду скучать по нему каждый день», — написал Гейтс-младший в своем аккаунте в Twitter.

    Билл Гейтс-младший также отметил, что в детстве отец не позволял ему заниматься тем, в чем он хорошо разбирался, таким образом подталкивая сына к изучению нового.

    Ранее стало известно, что в возрасте 69 лет умер бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, британец Алан Минтер. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Минтер боролся долгое время.

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