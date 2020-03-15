Умер основатель музыкального стиля индастриал

14 марта умер британский музыкант Дженезис Пи-Орридж. Он основал музыкальный стиль индастриал и был лидером британских групп Throbbing Gristle и Psychic TV.

Дженезису Пи-Орриджу было 70 лет. Он умер от лейкемии — последние несколько лет певец боролся с этим заболеванием, но так и не смог поправиться. О смерти музыканта сообщил его менеджер Райан Мартин со ссылкой на дочерей Пи-Орриджа.

«С очень тяжелым сердцем мы объявляем о смерти нашего любимого отца, Дженезиса Брейера Пи-Орриджа. Он боролся с лейкемией на протяжении двух с половиной лет, — сказано на странице Мартина в Facebook.

Дочери музыканта рассказали, что похоронят его вместе с женой — Жаклин «Леди Джей» Браер скончалась в 2007 году. Женщины выразили надежду, что так супруги смогут вновь воссоединиться. Они также поблагодарили всех за соболезнования и уважение их личной жизни.

Когда именно пройдут церемония прощания и похороны музыканта, пока не сообщается.

Дженезис Пи-Орридж был яркой и неординарной личностью. Когда музыкант узнал о своем диагнозе, он все равно отправился в тур, после чего ему все же пришлось лечь в больницу.

В 1976 году Дженезис Пи-Орридж основал независимый лейбл звукозаписи Industrial Records. Он играл в группе Throbbing Gristle — одном из первых индастриал-коллективов в истории музыки.