Мир 07 июля 2023, 01:37 Умер основатель бренда воды Fiji Дэвид Гилмор YouTube

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Американский предприниматель Дэвид Гилмор ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на жену бизнесмена Джиллиан Гилмор.

По ее словам, к смерти супруга привела остановка сердца. Гилмор умер 11 июня.

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Предприниматель заработал состояние на добыче золота и сделках с недвижимостью. Но широкую известность ему принесло создание бренда питьевой воды Fiji.

В начале 1970-х годов Гилмор отправился с деловой поездкой на остров Вакая в архипелаге Фиджи. Это место вдохновило его на открытие новой компании. Остров в 1983 году стал убежищем для Гилмора после смерти его единственной дочери.

«Остров — моя страсть, мой дом, мое убежище, источник моего вдохновения», — признавался он в интервью Palm Beach Illustrated.

Компания Fiji Water появилась в 1999 году. На ее создание бизнесмен потратил 48 миллионов долларов. Свой бренд он продвигал с помощью связей в Голливуде. Бутылки с водой показывали в «Клане Сопрано» и шоу «Элли МакБил». В 2004 году Гилмор продал компанию, а на полученные деньги построил на Фиджи и в США несколько дошкольных учреждений.