Умер основатель белорусского информационного портала tut.by Юрий Зиссер

После продолжительной болезни в Минске ушел из жизни предприниматель и меценат Юрий Зиссер. В 2000 году он создал белорусский информационно-сервисный портал tut.by.

«После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала tut.by, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат», — говорится в сообщении портала.

После поездки в США в 1999 году программист Зиссер захотел создать в Белоруссии аналог Yahoo. В 2000 году портал tut.by стартовал с бесплатной почты. Со временем он стал самым популярным белорусским онлайн-ресурсом.

Зиссер стоял у истоков еще нескольких белорусских и международных интернет-проектов. Он всегда занимал активную гражданскую позицию, занимался меценатством и благотворительностью, но никому об этом не рассказывал.

Семья покойного попросила почтить память Зиссера дома из-за сложившейся эпидемической обстановки, а вместо цветов сделать пожертвования на борьбу с COVID-19.