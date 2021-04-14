Умер организатор крупнейшей в США финансовой пирамиды Бернард Мэдофф

В тюрьме Северной Каролины умер организатор крупнейшей в истории Соединенных Штатов финансовой пирамиды Бернард Мэлофф. Аферисту было 82 года. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

«Мэдофф умер в Федеральном медицинском центре в Батнере, Северная Каролина, по-видимому, от естественных причин», — приводит агентство слова собеседника, который попросил не называть его имя.

В прошлом году адвокаты Мэдоффа подали в суд документы, чтобы попытаться вытащить 82-летнего афериста из тюрьмы во время пандемии коронавируса. Юристы настаивали, что у него серьезные проблемы со здоровьем: почечная недостаточность на терминальной стадии и другие хронические заболевания. Судья запрос отклонил.

Мэдофф рассказал, что на протяжении нескольких десятков лет выманивал у людей деньги. Его добычей стали миллиарды долларов. Перед судом он носил бронежилет, так как обманутые американцы его ненавидели и могли убить. Мэдофф признал свою вину и заявил во время заседания, что «ему очень жаль и стыдно». В тюрьму его отправили под аплодисменты обманутых вкладчиков, которые инвестировали свои деньги в финансовую пирамиду.