Умер организатор импичмента Трампа

Представитель демократической партии от штата Мэриленд долгое время болел и скончался от осложнений. Ему было 68 лет. Он умер в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе в ночь на четверг, 17 октября.

Дело об импичменте Трампа ведут три комитета. Среди них числится и комитет, который возглавлял Каммингс. Этим вопросом лично занимался бывший председатель спецкомитета палаты представителей конгресса. Причем он значился ключевой фигурой в организации импичмента и активно критиковал американского лидера.

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Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Из-за этой беседы еще до ее публикации Палата представителей начала процедуру импичмент.

Исходя из содержания беседы, Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил американского коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно». В обмен Трамп пообещал материальную помощь Украине.