  • Умер организатор импичмента Трампа

    17 октября 2019, 19:20

    Алена Макаренко

    Умер председатель спецкомитета палаты представителей конгресса по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс, который занимался вопросом импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Associated Press.
    Умер организатор импичмента Трампа

    Представитель демократической партии от штата Мэриленд долгое время болел и скончался от осложнений. Ему было 68 лет. Он умер в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе в ночь на четверг, 17 октября.

    Дело об импичменте Трампа ведут три комитета. Среди них числится и комитет, который возглавлял Каммингс. Этим вопросом лично занимался бывший председатель спецкомитета палаты представителей конгресса. Причем он значился ключевой фигурой в организации импичмента и активно критиковал американского лидера.

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    Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Из-за этой беседы еще до ее публикации Палата представителей начала процедуру импичмент.

    Исходя из содержания беседы, Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил американского коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно». В обмен Трамп пообещал материальную помощь Украине.