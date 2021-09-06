Умер один из свидетелей по делу MH17

Скончался один из свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщил судья Хендрик Стинхейс, написало РИА «Новости».

Слушания по делу о катастрофе самолета, выполнявшего рейс MH17, возобновились в понедельник. Они проходят близ Амстердама в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. Судья на заседании сообщил, что в досье включили отчеты по опросам трех свидетелей. Но еще одного свидетеля, известного как G9O81, не смогли допросить из-за его проблем со здоровьем. Сегодня стало известно, что несколько недель назад он умер.

Процесс по делу MH17 начался в Нидерландах в марте 2020 года. Рассмотрение дела по существу началось в июне.

Самолет Boeing-777 «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Посол России в Нидерландах ранее выразил надежду на то, что суд в Гааге примет к сведению документы по делу об авиакатастрофе, рассекреченные Минобороны РФ.