Умер один из основателей сети Subway

Один из основателей сети фастфуда Subway Питер Бак скончался. Ему было 90 лет.

Об этом сообщила газета New York Post. В последнее время Бак постоянно болел. Он умер в больнице города Данбери в США 18 ноября.

«Добросердечный физик и филантроп, доктор Бак оказал долговременный эффект, оставив после себя дух усердного труда и самоотверженности в примерно 40 тысячах точках сети», — сказано в Twitter Subway.

Бак основал компанию вместе с Фредом Де Люкой в 1965 году. На сайте написано, что именно Бак дал Де Люке сумму в тысячу долларов. Он предложил открыть кафе, чтобы помочь ему с оплатой обучения. Де Люка умер от лейкемии в 2015 году.

Первая закусочная была открыта в городе Бриджпорт в США. Сейчас они работаю более, чем в 90 стран, в том числе и в России.