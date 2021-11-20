facebook_pixel
    20 ноября 2021, 15:43

    Умер один из основателей сети Subway

    New York Post: умер один из основателей сети Subway 90-летний Питер Бак

    Дарья Морозова

    Один из основателей сети фастфуда Subway Питер Бак скончался. Ему было 90 лет.

    Умер один из основателей сети Subway

    Об этом сообщила газета New York Post. В последнее время Бак постоянно болел. Он умер в больнице города Данбери в США 18 ноября.

    «Добросердечный физик и филантроп, доктор Бак оказал долговременный эффект, оставив после себя дух усердного труда и самоотверженности в примерно 40 тысячах точках сети», — сказано в Twitter Subway.

    Бак основал компанию вместе с Фредом Де Люкой в 1965 году. На сайте написано, что именно Бак дал Де Люке сумму в тысячу долларов. Он предложил открыть кафе, чтобы помочь ему с оплатой обучения. Де Люка умер от лейкемии в 2015 году.

    Первая закусочная была открыта в городе Бриджпорт в США. Сейчас они работаю более, чем в 90 стран, в том числе и в России.