Умер нобелевский лауреат Пауль Крутцен

Химик, лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен из Нидерландов скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило Общество научных исследований имени Макса Планка, в институте которого работал ученый.

«[Мы] очень огорчены смертью пионера исследований в области климатических изменений и лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крутцена», — сказано в сообщении организации в Twitter.

Крутцен изучал озоновые дыры в атмосфере. Он первым в мире узнал о том, что оксиды азота разрушают слой стратосферного озона, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. За это открытие он вместе с Марио Молиной и Роуландом Шервудом в 1995 году получил Нобелевскую премию по химии.

Крутцен был директором Института химии имени Макса Планка. В 1999 году стал иностранным членом Российской академии наук, уточнил ТАСС.