Умер написавший музыку для сиртаки композитор Теодоракис

В Греции умер композитор Микис Теодоракис, который написал ставшую знаменитой во всем мире музыку для танца сиртаки. Ему было 96 лет. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

«Греция сегодня скорбит. С нами больше нет человека, связанного с важнейшими моментами ее современной истории, великого композитора и борца», — говорится в сообщении канала.

В последние годы Теодоракис тяжело болел. На днях его состояние резко ухудшилось. Композитор писал оперу, симфоническую и камерную музыку, а также музыку для балета, кино и народного театра.

Теодоракис родился в 1925 году на остове Хиос. Свои первые мелодии он начал сочинять, еще когда не умел играть ни на одном музыкальном инструменте. Весь мир узнал о музыке для сиртаки, которую написал композитор, после выхода на экраны фильма «Грек Зорба» в 1964 году. Во время гражданской войны в Греции в конце 1940-х он выжил в концлагере на острове Макронисос.