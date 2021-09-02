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    02 сентября 2021, 10:50

    Умер написавший музыку для сиртаки композитор Теодоракис

    Андрей Иванов

    В Греции умер композитор Микис Теодоракис, который написал ставшую знаменитой во всем мире музыку для танца сиртаки. Ему было 96 лет. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

    Умер написавший музыку для сиртаки композитор Теодоракис

    «Греция сегодня скорбит. С нами больше нет человека, связанного с важнейшими моментами ее современной истории, великого композитора и борца», — говорится в сообщении канала.

    В последние годы Теодоракис тяжело болел. На днях его состояние резко ухудшилось. Композитор писал оперу, симфоническую и камерную музыку, а также музыку для балета, кино и народного театра.

    Теодоракис родился в 1925 году на остове Хиос. Свои первые мелодии он начал сочинять, еще когда не умел играть ни на одном музыкальном инструменте. Весь мир узнал о музыке для сиртаки, которую написал композитор, после выхода на экраны фильма «Грек Зорба» в 1964 году. Во время гражданской войны в Греции в конце 1940-х он выжил в концлагере на острове Макронисос.