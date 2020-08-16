facebook_pixel
    16 августа 2020, 05:40

    Умер младший брат Трампа

    Анастасия Кукова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти младшего брата Роберта, которому было 72 года. Накануне глава государства навестил его в госпитале в Нью-Йорке, и рассказал о его тяжелом состоянии.
    Умер младший брат Трампа

    Письменное заявление Дональда Трампа опубликовал Белый дом.

    «Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — сообщил Дональд Трамп.

    Пока неизвестно, по какой причине Роберт Трамп находился в госпитале. Летом этого года он пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

    Новости SMI.FM