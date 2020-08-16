Умер младший брат Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти младшего брата Роберта, которому было 72 года. Накануне глава государства навестил его в госпитале в Нью-Йорке, и рассказал о его тяжелом состоянии.

Письменное заявление Дональда Трампа опубликовал Белый дом.

«Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — сообщил Дональд Трамп.

Пока неизвестно, по какой причине Роберт Трамп находился в госпитале. Летом этого года он пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире».