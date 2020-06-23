Умер митрополит УПЦ Софроний

На Украине умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Жизнь пожилого священника унесла тяжелая и продолжительная болезнь. Он выступал за автокефалию УПЦ от Московского патриархата.

Софроний умер в возрасте 81 года, уточнили в пресс-службе патриархата. Чем именно болел украинский священнослужитель, не уточняется.

Будущий митрополит родился в украинском селе в 1940 году. Его духовный путь начался в 1962-м — с поступления в Московскую духовную семинарию. В 1966-м Софроний (в миру — Дмитрий Дмитрук) уже учился в Московской духовной академии. Окончил ее со степенью кандидата богословия.

В течение 17 лет Софроний был связан с Троице-Сергиевой лаврой — был в ней рукоположен и преподавал, водил экскурсии и принял постриг.

В 1979 году священнослужителя перевели на Украину, где за 13 лет он прошел путь с настоятеля сельского храма до правящего архиерея регионального уровня.

Митрополит Софроний открыто выступал за автокефалию УПЦ от Московского патриархата. Но незадолго до создания Константинополем новой церкви Украины публично заявил о планах патриарха Варфоломея. Священнослужитель остался иерархом канонической УПЦ после появления новой церкви.