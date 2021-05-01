Умер миллиардер Илай Броуд из сотни богатейших американцев

В США после долгой болезни умер миллиардер Илай Броуд. Он находился на 85-м месте в рейтинге богатейших американцев.

Илай Броуд скончался в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Как написал Reuters, американский миллиардер в течение продолжительного времени болел.

На момент смерти состояние Броуда оценивалось в 6,9 миллиарда долларов по версии Forbes.

Броуд преуспел за счет бизнеса в области недвижимости и страхования. Его называли самым влиятельным жителем Лос-Анджелеса. Он построил там музей с бесплатным входом The Broad, в котором экспонировались две тысячи произведений искусства.

Кроме того, Броуд участвовал в строительстве концертного зала имени Уолта Диснея и художественного центра в университете Калифорнии. На его счету также основание нескольких учебных заведений. Броуд был инвестором исследовательского центра, занимающегося геномной медициной.

Броуд был выходцем из семьи литовских иммигрантов. Он родился в Бронксе, а в 1933 году переехал в Детройт со своей семьей.