Умер мэр Загреба и «друг России» Бандич

Мэр Загреба Милан Бандич скончался от последствий инфаркта. Новостью поделилась газета Jutarnji list.

Главе города было 65 лет. Бандичу стало плохо в ночь на 28 февраля, его срочно доставили в больницу Святого Духа. Там он впоследствии и скончался.

«С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Дату похорон и прощания объявят позднее.

Бандич руководил Загребом более 18 лет — с 2000 по 2002 год и с 2005-го до своей смерти. При нем в столице открыли памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018 года Бандич получил орден Дружбы от президента России Владимира Путина. Градоначальник имел репутацию «друга России». Мэр уделял большое внимание сотрудничеству с посольством РФ и городами-побратимами Загреба — Москвой и Санкт-Петербургом. Политик был популярным и среди местных жителей.