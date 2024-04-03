Мир 03 апреля 2024, 17:26 Умер менеджер рок-группы MC5 Джон Синклер Американский поэт и менеджер рок-группы MC5 Джон Синклер в возрасте 82 лет BRIGANI-ART / HEINRICH via www.ima / Global Look Press

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Американский писатель, поэт, активист и менеджер рок-группы MC5 Джон Синклер умер на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета Detroit News.

Синклер скончался от сердечной недостаточности в больнице американского города Детройт. Смерть писателя подтвердил его представитель Мэтт Ли.

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«Я не думаю, что люди осознавали, насколько он был сведущим в американской музыке и был подтвержденным экспертом во всех формах американского джаза и ритм-н-блюза», — поделился он.

Синклер оказал большое влияние на зарождение панк-культуры. Он получил 10 лет за хранение марихуаны, а после долгие годы выступал за ее легализацию. На митинге в 1971 году поэта поддержали такие артисты, как Джон Леннон, Йоко Оно, Стиви Уандер и другие. С 2005 года он вел свою программу на радио.