Умер Лодевейк Оттенс, придумавший компакт-диски и аудиокассеты

В провинции Брабант у себя дома на 95-м году жизни 6 марта умер голландский инженер Лодевейк Оттенс. Он изобрел компакт-диски и аудиокассеты. По всему миру было продано 100 и 200 миллиардов соответственно.

Как сообщил нидерландский портал Dutch News, инженер Оттенс в 1952 году начал работать в компании Philips. Он и его команда разработали первый портативный магнитофон. Через два года Оттенс придумал аудиокассеты. Он заявил, что всегда считал, что музыкальные носители должны быть достаточно маленькими для того, чтобы уместиться в кармане. В 1963 году аудиокассеты появились на выставке электроники под девизом «меньше, чем пачка сигарет!».

Кассеты начали копировать японские компании, но Оттенсу удалось договориться с Sony об использовании для выпуска стандартной кассеты механизма, запатентованного Philips. Через несколько лет инженер разработал компакт-диски, которые вновь производились по лицензии Sony-Philips.

Лодевейк Оттенс всегда говорил, что его изобретения были результатом командной работы и ему лично нечем особенно гордиться.

Его самым большим сожалением был тот факт, что Sony, а не Philips, изобрели портативные аудиоплейеры Walkman, ставшие идеальным дополнением аудиокассетам.