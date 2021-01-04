Умер лидер группы Children of Bodom Алекси Лайхо

Солист и основатель финской метал-группы Алекси Лайхо умер в возрасте 41 года. Об этом говорится в сообщении менеджера коллектива Йоуни Маркканена, которое он опубликовал на странице музыканта в Instagram.

Гитарист скончался в своем доме в Хельсинки.

«Мы потрясены внезапной кончиной нашего дорогого друга и участника группы. Невозможно описать словами этот шок и глубокую печаль, которую мы испытываем», — заявили участники коллектива Даниэль Фрейберг, Митя Тойвонен и Вальттери Вайринен.

Алекси Лайхо и барабанщик Яска Раатикайнен основали Children of Bodom в 1993 году. Группа стала одним из самых известных финских метал-коллективов. В декабре 2019 года группа собрала свой последний концерт и пообещала поклонникам выпустить три новые песни и один клип, который теперь выйдет посмертно.

Последние годы Лайхо провел со своей семьей. Он наслаждался ролью отчима, дяди и крестного отца. Сестра покойного музыканта попросила журналистов не обращаться за комментариями к родным и близким гитариста.

«Мы просим конфиденциальности и понимания в эти трудные времена. Похороны моего младшего брата пройдут в частном порядке», — заявила она.

Как сообщило Ura.ru, последние несколько лет у финского гитариста были серьезные проблемы со здоровьем. Но точных причин его смерти родные и близкие не назвали.