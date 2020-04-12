Умер легендарный гонщик «Формулы-1» Стирлинг Мосс

Легендарный гонщик «Формулы-1» Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет. Британец одержал 16 побед в гонках за 10 лет своей карьеры.

О смерти Мосса сообщается на официальном сайте «Формулы-1». В пресс-службе гонок отметили, что они выражают соболезнования семье и друзьям Стирлинга Мосса.

«Очень грустный день. Стирлинг Мосс покинул нас после долгой борьбы. Он был настоящей легендой автоспорта и останется ею навсегда. Мои мысли с его женой Сьюзи, семьей и друзьями», — написал президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт в Twitter.

Стирлинг Мосс выступал за команды Vanwall, Maserati и Mercedes. За свою карьеру британец принял участие в 66 Гран-при, некоторые его гонки, в частности в Монако и Германии в 1961 году, стали классикой. Мосс четыре раза занимал второе место в общем зачете чемпионата, три раза — третье.

Британец завершил карьеру в 1962 году после аварии в Гудвуде. Месяц Мосс провел в коме, а потом в течение полугода был частично парализован. После этого он остался в «Формуле-1» как спортивный корреспондент и комментатор.

Стирлинг Мосс окончательно ушел из общественной жизни в 2018 году. В сообщении о его смерти отмечается, что он боролся с болезнью в течение продолжительного времени.