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    08 октября 2020, 08:58

    Умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

    Ксения Басырова

    Марио Молина, обладатель Нобелевской премии по химии, умер в Мексике на 78 году жизни. Он получил награду за работу о влиянии фреонов на озоновый слой.
    Умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

    «С глубокой болью мы сообщаем о смерти доктора Марио Молина, которая произошла сегодня в Мехико», — говорится в заявлении мексиканского Центра стратегических исследований энергии и окружающей среды в официальном аккаунте в Twitter.

    Отмечается, что Марио Молина скончался 7 октября.

    Неделя с 5 по 11 октября 2020 года выбрали для объявления имен лауреатов Нобелевской премии в разных областях. Каждый день в официальном аккаунте комитета в Twitter появляются данные об очередном победителе. Уже известны лауреаты Нобелевки по медицине, физике и химии.

    Многие эксперты отмечают, что с каждым годом премия становится все более политизированной. На решение комитета влияют не заслуги очередного кандидата, а обстановка в мире. Правда, это не всегда касается областей, связанных с естественными науками — физикой, химией и медициной.