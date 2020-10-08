Умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина
«С глубокой болью мы сообщаем о смерти доктора Марио Молина, которая произошла сегодня в Мехико», — говорится в заявлении мексиканского Центра стратегических исследований энергии и окружающей среды в официальном аккаунте в Twitter.
Отмечается, что Марио Молина скончался 7 октября.
Неделя с 5 по 11 октября 2020 года выбрали для объявления имен лауреатов Нобелевской премии в разных областях. Каждый день в официальном аккаунте комитета в Twitter появляются данные об очередном победителе. Уже известны лауреаты Нобелевки по медицине, физике и химии.
Многие эксперты отмечают, что с каждым годом премия становится все более политизированной. На решение комитета влияют не заслуги очередного кандидата, а обстановка в мире. Правда, это не всегда касается областей, связанных с естественными науками — физикой, химией и медициной.