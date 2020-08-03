Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

«С прискорбием сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после короткой болезни», — говорится в заявлении.

Хьюм родился 18 января 1937 года в Северной Ирландии. Он возглавлял социал-демократическую и лейбористскую партии страны (СДЛП) с 1979 по 2000 год. Представители СДЛП выразили соболезнования в связи со смертью своего бывшего лидера.

«Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял: мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон», — сказано в сообщении партии в Twitter.

В 1998 году политику и главе ирландской Юнионистской партии Дэвиду Тримблу вручили Нобелевскую премию мира за вклад в мирное урегулирование конфликта в Ольстере.

Речь идет о конфликте между протестантами и католиками в Северной Ирландии. В ходе него погибли свыше 3,5 тысячи человек. Конец противостоянию положило Белфастское соглашение. Его подписали в 1998 году. Хьюм участвовал в мероприятии. В 2004 году он ушел из политики.

Соотечественники в соцопросе в 2010 году назвали Хьюма «величайшим ирландцем».