Умер креативный директор Louis Vuitton

Создатель бренда Off-White и креативный директор мужской линейки Louis Vuitton Вирджил Абло умер в возрасте 41 года. Последние несколько лет он боролся с раком. Об этом говорится на официальной странице Instagram модного дома.

Президент группы компаний Louis Vuitton, Моеt, Hennessy (LVMH) Бернар Арно отметил, что всех потрясла новость о смерти талантливого модельера.

«Вирджил был не только гением дизайна и провидцем, но и человеком с красивой душой и большой мудростью. Семья LVMH выражает соболезнования его семье и близким в этот момент великого горя», — говорится в сообщении.

Вирджил Абло родился и вырос в штате Иллинойс в семье эмигрантов из Ганы. Свой путь в модной индустрии он начал в доме Fendi, где проходил практику в 2009 году. Там же он познакомился с рэпером Канье Уэстом. Сотрудничество с музыкантом вдохновило дизайнера на создание собственного бренда одежды. Так появился Off-White.

В 2013 году бренд представил свои первые коллекции мужской и женской одежды, а с 2015 года регулярно проводит показы в рамках Парижской недели моды. С марта 2018 года он возглавил пост художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton.