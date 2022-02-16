Умер композитор фильма «Танцор диско» Баппи Лахири

На 70-м году жизни скончался знаменитый индийский композитор фильма «Танцор диско», певец Баппи Лахири. В Болливуде его считали классиком «эпохи диско». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, причиной смерти врачи называют остановку дыхания во сне. Последние дни жизни артист находился в одной из клиник Мумбаи.

Самыми известными его музыкальными композициями считаются «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь».