Мир 11 сентября 2023, 18:53 Умер клонировавший овечку Долли ученый Иэн Уилмут Клонировавший овечку Долли ученый Иэн Уилмут умер на 80-м году жизни Скриншот видео Youtube

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Знаменитый эмбриолог Иэн Уилмут ушел из жизни в возрасте 79 лет. Ученый возглавлял научную группу по клонированию овечки Долли. О его смерти сообщили представители Эдинбургского университета, где трудился специалист

Группу исследователей при институте Рослина по разработке методов клонирования и переноса ядра Уилмут возглавил в 1995 году. Их работы в этом направлении привели к рождению всемирно известного феномена — овечки Долли. Она появилась 5 июля 1996 года.

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Долли стала первым млекопитающим, клонированным из клетки взрослого организма. Она прожила шесть с половиной лет, родив шестерых ягнят. В 2000 году овца заразилась вирусным заболеванием. В дальнейшем у животного развилась опухоль в легких. В итоге ее пришлось усыпить на седьмом году жизни, 14 февраля 2003 года.

В дальнейшем Уилмут работал в Эдинбургском университете. В 2012 году ученый вышел на пенсию. В 2008 году его посвятили в рыцари за достижения в науке.