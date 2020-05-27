Умер йог, который утверждал, что 80 лет обходился без еды и воды и жил в джунглях

Также он в возрасте семи лет ушел из дома и отправился жить в джунгли. В 12 лет Джани стал поклоняться богине Кали. После этого он отказался от еды и воды и мог неделями медитировать.

Ученые два раза исследовали его организм. В это время он по 10 дней проводил в изоляции и действительно не ел и не пил. Тем не менее некоторые все равно считали его мошенником.