Умер йог, который утверждал, что 80 лет обходился без еды и воды и жил в джунглях
Индийский йог Прахлад Джани скончался в возрасте 90 лет. Он стал известен тем, что, по его же словам, отказался от еды и воды 80 лет назад. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на благотворительную организацию Yugal Sarkar Foundation.
Также он в возрасте семи лет ушел из дома и отправился жить в джунгли. В 12 лет Джани стал поклоняться богине Кали. После этого он отказался от еды и воды и мог неделями медитировать.
Ученые два раза исследовали его организм. В это время он по 10 дней проводил в изоляции и действительно не ел и не пил. Тем не менее некоторые все равно считали его мошенником.