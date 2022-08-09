Умер японский модельер и дизайнер Иссэй Миякэ

Известный японский модельер и дизайнер Иссэй Мияке скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, он умер 5 августа. Причиной смерти названа гепатоцеллюлярная карцинома.

Иссэй Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме. Он изучал графический дизайн в Университете искусств Тама в Токио. После окончания вуза работал в Нью-Йорке и Париже. Вернувшись в Токио в 1970 году, основал собственную студию дизайна Miyake Design Studio и начал конструировать женскую одежду.

Спустя десятилетие он стал показывать свои коллекции в Париже. Его одежду отличали свободно сидящие фасоны и андрогинность. Одна из самых известных его работ вышла в 1996 году — это плиссированная туника с репродукцией «Источника» Энгра в полный рост. Она была создана в сотрудничестве с художником Ясумасой Моримурой в рамках линии Pleats Please. В свое время работал с хореографом Биллом Форсайтом и его танцовщиками.

В 2004 году Мияке основал фонд собственного имени — The Miyake Issey Foundation. Он занимается выставками, изданием литературы. Дизайнер в 2004 году ушел на пенсию, все выходящие под его именем коллекции разрабатывали его сотрудники, но он контролировал процесс.