Мир 08 марта 2024, 10:59 Умер японский иллюстратор Акира Торияма Weekly Shonen Jump: умер иллюстратор и автор манги Dragon Ball Акира Торияма Jorge Gonzalez/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Не стало японского иллюстратора Акиры Ториямы, автора популярной во всем мире манги Dragon Ball («Жемчуг дракона»). Он умер в возрасте 67 лет, сообщил журнал Weekly Shonen Jump.

«Ушел из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти», — написали авторы статьи.

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Издание отметило, что мангу Ториямы полюбили не только в Японии, но и во всем мире. Его персонажи и дизайнерское чутье сильно повлияли на многих художников и создателей манги.

Торияма родом из центральной префектуры Айти. Впервые его работы опубликовали в начале 1980-х годов.

Иллюстратор прославился после создания манги Dragon Ball, которую увидели читатели в 1985 году. По ней также сняли множество аниме.