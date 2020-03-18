Умер японец, который нарочно заражал других коронавирусом
Японец, который нарушил карантин, чтобы заражать людей коронавирусом, умер. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Ранее стало известно, что после получения положительного результата теста на коронавирус, мужчина специально пошел в бары, чтобы кого-нибудь заразить. В этом он сам признался.
В итоге японец заразил девушку, которая работала в одном из заведений. Кроме того, он сам рассказал ей о заболевании, после чего сотрудники вызвали полицию и врачей. Пострадавшей сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.
После этого мужчину доставили в больницу, а бар закрыли на карантин.