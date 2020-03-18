Умер японец, который нарочно заражал других коронавирусом

Ранее стало известно, что после получения положительного результата теста на коронавирус, мужчина специально пошел в бары, чтобы кого-нибудь заразить. В этом он сам признался.

В итоге японец заразил девушку, которая работала в одном из заведений. Кроме того, он сам рассказал ей о заболевании, после чего сотрудники вызвали полицию и врачей. Пострадавшей сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

После этого мужчину доставили в больницу, а бар закрыли на карантин.