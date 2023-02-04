Мир 04 февраля 2023, 10:59 Умер известный охотник за нацистами Аллан Райан WP: в США умер охотник за нацистами Райан, выславший в СССР Черного Федора YouTube

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Охотник за нацистами Аллан Райан умер в США в возрасте 77 лет. О его смерти, причиной которой стал сердечный приступ, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, после Второй мировой войны тысячи нацистских преступников маскировались под военных беженцев в США. Кем бы они ни были — фермерами, мясниками или рабочими, — Райану удавалось выследить нацистов.

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Он возглавлял подразделение Министерства юстиции, которое занималось выслеживанием и депортацией военных преступников и тех, кто им помогал.

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Райан выиграл дело охранника польского лагеря смерти Треблинка Федора Федоренко, известного как Черный Федор. В 1986 году его экстрадировали из США в СССР, где приговорили к расстрелу и казнили.

В сентябре 2021 года стало известно о смерти переводчика нацистской зондеркоманды Гельмута Оберлендера, который убил сотни советских детей-инвалидов.