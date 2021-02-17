Умер изобретатель дефибриллятора Бернард Лаун

Врача-кардиолог Бернардо Лаун скончался в США. Он создал первый в мире дефибриллятор. О его смерти сообщила газета Тhe New York Timеs со ссылкой на родственников ученого.

Внучка Ариэль Лаун Левитон рассказала, что врач заболел пневмонией. Осложнения привели к застойной сердечной недостаточности.

Бернард Лаун родился 7 июня 1921 года в еврейской семье в Литве. Лауны эмигрировали в США в 1935 году. В 1962 году кардиолог создал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией. Прибор, использующийся для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма, назвали дефибриллятором.

Лаун также сделал возможным проведение операций на открытом сердце. За это врач в 1985 году получил Нобелевскую премию мира «За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира».