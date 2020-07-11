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    11 июля 2020, 20:55

    Умер избитый во Франции за требование надеть маску водитель автобуса

    Алена Макаренко

    Умер водитель автобуса во Франции, которого избили пассажиры, отказавшиеся надеть медицинские маски во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Le Parisien.
    Умер избитый во Франции за требование надеть маску водитель автобуса

    У 59-летнего Филиппа Монгуйо наступила смерть мозга. Поэтому родственники решили отключить мужчину от аппарата жизнеобеспечения.

    По подозрению в причастности к нападению задержаны четверо мужчин. Им предъявлены обвинения, их личности не раскрываются.

    Они сели на междугородний автобус в Байонне 5 июля. Водитель попросил их надеть медицинские маски. Во Франции обязательно нужно соблюдать масочный режим во всех видах общественного транспорта из-за пандемии коронавируса. Однако пассажиры отказались выполнять просьбу и не предъявили проездные билеты. Началась словесная перепалка, после чего мужчины напали на водителя, ударили его кулаками и ногами и сбежали.

    После происшествия подозреваемые попытались спрятаться дома у пятого фигуранта. Его личность также установлена, его привлекут к ответственности за укрывательство.

    Водителя без сознания отвезли в больницу, где он скончался спустя неделю.

    Мэр Байонны Клод Олив назвал нападение «варварским». Он заявил, что городские власти работают над обеспечением безопасности водителей автобусов.