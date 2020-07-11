Умер избитый во Франции за требование надеть маску водитель автобуса

У 59-летнего Филиппа Монгуйо наступила смерть мозга. Поэтому родственники решили отключить мужчину от аппарата жизнеобеспечения.

По подозрению в причастности к нападению задержаны четверо мужчин. Им предъявлены обвинения, их личности не раскрываются.

Они сели на междугородний автобус в Байонне 5 июля. Водитель попросил их надеть медицинские маски. Во Франции обязательно нужно соблюдать масочный режим во всех видах общественного транспорта из-за пандемии коронавируса. Однако пассажиры отказались выполнять просьбу и не предъявили проездные билеты. Началась словесная перепалка, после чего мужчины напали на водителя, ударили его кулаками и ногами и сбежали.

После происшествия подозреваемые попытались спрятаться дома у пятого фигуранта. Его личность также установлена, его привлекут к ответственности за укрывательство.

Водителя без сознания отвезли в больницу, где он скончался спустя неделю.

Мэр Байонны Клод Олив назвал нападение «варварским». Он заявил, что городские власти работают над обеспечением безопасности водителей автобусов.