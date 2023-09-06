Мир 06 сентября 2023, 14:05 Умер итальянский режиссер Джулиано Монтальдо ANSA: умер итальянский кинорежиссер Джулиано Монтальдо РИА «Новости»

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Итальянский актер, сценарист и кинорежиссер Джулиано Монтальдо ушел из жизни. Ему было 93 года, сообщило агентство ANSA.

Деятель искусства скончался в своем доме в Риме. Причины его смерти пока неизвестны. По решению семьи похороны Монтальдо пройдут в узком кругу.

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Режиссер снял более 20 картин, среди которых «Демоны Санкт-Петербурга», который показали на Московском международном кинофестивале, а также «Очки в золотой оправе», «Неприкасаемые» и «Джордано Бруно».

Накануне стало известно о смерти российского и советского актера Александра Топольского. Он скончался в возрасте 73 лет. Артист участвовал в театральных постановках «Мастер и Маргарита», «Женитьба», «Вишневый сад» и «Игроки». Телезрителям актер запомнился по ролям в популярных сериалах «Ростов-папа» и «Дневник убийцы».