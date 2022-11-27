Мир 27 ноября 2022, 05:52 Умер итальянский модельер Ренато Балестра Итальянский модельер Ренато Балестра умер в возрасте 98 лет Википедия

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Итальянский модельер Ренато Балестра ушел из жизни в возрасте 98 лет. О смерти знаменитого кутюрье сообщили его дочери — Фабиана и Федерика.

По их словам, Балестра скончался вечером в субботу, 26 ноября, в Риме. Похороны модельера пройдут 29 ноября в итальянской столице.

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Ренато Балестра родился 3 мая 1924 года в Триесте. В молодости он проводил свое свободное время за занятиями музыкой, живописью и сценографией. В сферу моды он попал случайно. Во времена студенчества он на спор сделал эскиз одежды, который его друзья отправили в Итальянский центр моды. В итоге будущего известного кутюрье пригласили поучаствовать в показе.

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К 1953 году он добился таких успехов, что решил бросить учебу в области машиностроения и посвятить себя высокой моде. В 30 лет Балестра переехал в Рим, где стал работать дизайнером в таких престижных домах моды, как Emilio Schuberth , Maria Antonelli и Sorelle Fontana.

Любовь к кинематографу привела его к созданию сценических костюмов. Он работал со звездами Голливуда, среди которых были Софи Лорен, Ава Гарднер, Энн Миллер и многие другие.