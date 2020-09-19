Умер историк и исследователь советского периода Стивен Коэн

По словам жены ученого Катарины Ван ден Хойвел, в последние годы супруг страдал от рака легких.

Коэн вел хронику сталинских репрессий, а также изучал историю распада Советского Союза и был страстным поклонником Михаила Горбачева. Он свободно разговаривал на русском языке, а также являлся профессором русского языка Принстонского и Нью-Йоркского университетов.

Он часто критиковал политиков США за проводимую антироссийскую политику.

На смерть Коэна отреагировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что это был профессор, чьи знания о русской истории заставляли краснеть почти любого россиянина. Об этом написала на своем канале в Telegram.

«Американец, еще лет десять назад уверенно сказавший мне как-то за ужином, что, возможно, не при его, но точно при моей жизни Крым вернется в Россию, а Украина разделится на две страны», — заявила она.

Журналистка назвала Коэном украшением своего народа и выразила соболезнования в связи с его уходом.