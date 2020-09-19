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    19 сентября 2020, 22:46

    Умер историк и исследователь советского периода Стивен Коэн

    Анатолий Минкин

    Американский историк Стивен Коэн скончался в возрасте 81 года. Он был известен, как один из главных исследователей Советского Союза. Об этом сообщило ИА «Политика Сегодня».

    По словам жены ученого Катарины Ван ден Хойвел, в последние годы супруг страдал от рака легких.

    Коэн вел хронику сталинских репрессий, а также изучал историю распада Советского Союза и был страстным поклонником Михаила Горбачева. Он свободно разговаривал на русском языке, а также являлся профессором русского языка Принстонского и Нью-Йоркского университетов.

    Он часто критиковал политиков США за проводимую антироссийскую политику.

    На смерть Коэна отреагировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что это был профессор, чьи знания о русской истории заставляли краснеть почти любого россиянина. Об этом написала на своем канале в Telegram.

    «Американец, еще лет десять назад уверенно сказавший мне как-то за ужином, что, возможно, не при его, но точно при моей жизни Крым вернется в Россию, а Украина разделится на две страны», — заявила она.

    Журналистка назвала Коэном украшением своего народа и выразила соболезнования в связи с его уходом.

    Новости SMI.FM