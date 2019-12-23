Умер исследователь ЛСД и «духовный гуру» 1970-х Рам Дасс
Его последователи ждут объявления даты похорон.
«С мягкими сердцами мы делимся новостью о том, что Рам Дасс мирно скончался дома на Мауи 22 декабря 2019 года в окружении близких», — указано в посте.
Его настоящим именем было Ричард Альперт. Он был доктором психологии и преподавал в одном из лучших университетов США, Гарварде. Там он проводил эксперименты по употреблению психоделических наркотиков вместе с коллегой Тимоти Лири. Обоих в итоге уволили за это в 1963 году, однако они продолжили свои эксперименты.
В 1967 году Альперт посетил Индию. Там он узнал о многих духовных практиках и сменил имя на Рам Дасс (в переводе с санскрита оно означает «слуга Рамы»).
По возвращении в Штаты он написал более десятка книг о практике духовного развития, из которых самая популярной является «Быть здесь и сейчас», изданная в 1971 году. Книга стала классикой эпохи нью-эйдж и была продана тиражом в два миллиона копий.