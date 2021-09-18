Умер испанский кинорежиссер Марио Камус

Обладатель национальной испанской премии «Гойя», кинорежиссер Марио Камус умер на 87-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Академии кинематографических наук и искусств Испании на официальной странице организации в Twitter.

«Режиссер Марио Камус умер в Сантандере. <…> Он получил Почетную грамоту Гойи в 2011 году», — говорится в сообщении.

Марио Камус стоял у истоков движения «Новое испанское кино». В режиссуру он пришел в начале 60-х годов прошлого века, бросив карьеру юриста. Он снимал фильмы-притчи, где иносказательно критиковал диктаторский режим Франко, который тогда управлял Испанией.

После он переключился на экранизацию испанской классической литературы. В список его работ входят фильмы «Эта женщина», Цвет облаков» и «Улей. За последнюю картину он получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля в 1983 году.