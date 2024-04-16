Мир 16 апреля 2024, 13:19 Умер индийский «король ремейков» Дваракиш Снявшийся в 135 фильмах индийский актер Дваракиш умер в 81 год Freepik

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Индийский актер и режиссер Бангл Шама Рао Двараканатх, известный под псевдонимом Дваракиш, умер 16 апреля в Бангалоре. Об этом сообщило издание Times of India.

По информации СМИ, актер продолжительное время страдал от возрастной болезни и скончался от сердечного приступа на 82-м году жизни.

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Дваракиш родился в 1942 году и пришел в киноиндустрию в начале 1960-х, оставив семейный автомобильный бизнес. Он дебютировал как актер в фильме своего дяди по материнской линии Хунсура Кришнамурти «Вира Санкальпа» в 1964 году. За его плечами работа в 135 картинах, а как режиссер он приложил руку к более чем 50 лентам. Подавляющее большинство его проектов были ремейками фильмов других производств страны.