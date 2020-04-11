Умер хоккеист канадского клуба «Эдмонтон Ойлерс»

В одной из больниц канадского Торонто умер 25-летний игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Колби Кэйв. Врачи ввели его в медикаментозную кому, чтобы провести операцию по удалению опухоли.

Как сообщило издание ESPN, семья спортсмена до последнего наделась на чудо. Однако Колби скончался, не приходя в сознание после хирургического вмешательства. Комиссар НХЛ Гари Беттман заявил, что лига вместе с близкими хоккеиста оплакивает его «душераздирающую кончину». По его словам, жизнь и карьера Кэйва были слишком короткими, но вдохновляющими.

В команде хоккеиста назвали неустрашимым игроком, следующим за своей мечтой, серьезным и трудолюбивым спортсменом.

«Колби был потрясающим товарищем по команде с отличным характером, им восхищались, и его любили везде, где он играл», — говорится в совместном заявлении председателя «Ойлерс» Боба Николсона и генерального директора клуба Кена Холланда.

В команду клуба Колби перешел в январе 2019-го из «Бостон Брюинс», и в нынешнем сезоне принял участие в 11 играх.